Mardin\'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hastanede tedavi altına alındı

Mardin'in Derik ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
E.D. (36) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Çağıl köyü mevkisinde tarla sürülürken kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Yakınları tarafından traktörün altından çıkarılan E.D, Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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