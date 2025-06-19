Mardin'de Uyuşturucu Hap Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 bin 800 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yüklü miktarda uyuşturucu hapın piyasaya sürüleceğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 800 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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