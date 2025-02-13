Mardin'de Yangın Tahliye Tatbikatı - Son Dakika
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Mardin'de Yangın Tahliye Tatbikatı

Mardin\'de Yangın Tahliye Tatbikatı

Mardin'de tekstil fabrikasında yangın tatbikatı düzenlendi, AFAD ve itfaiye ekipleri katılım gösterdi.

13.02.2025 17:46
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Mardin'de bir tekstil fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Valiliğin koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yapılan tatbikata, 8 araç ve 20 personel katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği 200 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve itfaye ekipleri, yangını söndürüp güvenlik koridoru oluşturduktan sonra personeli tahliye etti.

Tatbikatın ardından ekipler tarafından fabrika yetkilileri ve çalışanlarına, "yangın anında doğru müdahale yöntemleri", "tahliye prosedürleri", "güvenli toplanma alanları" ve "yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı" konusunda bilgi verildi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Dönmez, kentte bulunan OSB'lerde "Yangın Önleme ve Bilgilendirme Projesi" kapsamında yangın eğitimleri verdiklerini söyledi.

Bugün 8 araç ve 20 personelin katılımıyla 200 vatandaşa yönelik yangın önleme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Dönmez, şöyle dedi:

"Buradaki temel amacımız, afetlere, yangınlara karşı insanları bilinçlendirmek, yangınları önlemek ve yangına karşı korunma yollarını anlatmak. Hedefimiz, OSB'lerde bulunan bütün işletmelere yangın eğitimini verip, farkındalığı artırmak. Olası yangınlara karşı bütün vatandaşlarımızı, bütün işletmelerimizi bilinçlendirerek afetlerden doğabilecek zararı minimize etmeyi amaçlıyoruz."

Dönmez, diğer kurumlardan ekiplerle koordineli şekilde hareket ettiklerini, olası afetlere müdahale için her zaman hazırlıklı olduklarını belirtti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Murat Tunç da tatbikatlarla vatandaşları afet ve risklerinin azaltılması konusunda bilinçlendirmeyi, afetlere hazırlık konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Yangın Tahliye Tatbikatı - Son Dakika

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