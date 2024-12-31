Mardin\'de Yeni Yıl Öncesi Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

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MARDİN'de, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve ilçelerinde yeni yıl öncesi polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yarına kadar devam edecek denetimlerde vatandaşlar bilgilendirildi. Denetimlerde vatandaşlara alkollü araç kullanılmaması, emniyet kemerinin önemi, hatalı sollama ve aşırı hızın nelere mal olabileceği konularında bilgilendirme yapıldı. Trafik uygulamaları, dron kameraları ile de takip edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,