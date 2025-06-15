Mardin\'de Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali\'nde Birlik Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet ve millet el ele verip, bu hedeflerin gerçekleşmesi, şehrimizin kalkınması, ilerlemesi için, tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi tarafından Yeşilli Gençlik Merkezi'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne katıldı.

Işıkhan, programda yaptığı konuşmada, Yeşilli ilçesinin medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Festivalde kültürel zenginliğin bütün dünyaya, gelecek kuşaklara ince bir işçilikle, alın teri ve göz nuruyla aktarıldığını ifade eden Işıkhan, el sanatlarından yöresel tatlara, konserlerden yarışmalara kadar pek çok güzelliğinin tanıtıldığını belirtti.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Mardin, Yeşilli; insanlık tarihinin yazıldığı ve medeniyetlerin doğduğu ve birbiriyle hemhal olduğu bir yerdir. Yeşilli, bu çeşitliliği hem Türkiye'de hem de küresel alanda çok iyi yansıtan, topraklarımızın bereketini ve potansiyelini ortaya koyan, maddi ve manevi değerleri muhafaza eden bir ilçemiz. Hamdolsun, ilçemiz yerelde belediyemiz, genelde ise devlet yatırımlarımızla her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor. Bu anlamda hem Yeşilli'nin hem de Mardin'in, sadece ekonomik değil; sosyal ve kültürel kalkınmayı da gerekli kılan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli bir parçası olacağına inanıyorum. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet ve millet el ele verip, hedeflerin gerçekleşmesi, şehrimizin kalkınması ve ilerlemesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Mardin'i, bünyesinde barındırdığı tüm unsurlarıyla birlikte, hak ettiği noktaya inşallah sizlerle birlikte taşıyacağız"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da Mardin'in sevginin, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin en güzel yaşandığı şehir olduğunu dile getirdi.

Bu kültürel ve sosyal faaliyetlerle birlik ve beraberliğin daha da pekişeceğini ve güçleneceğini kaydeden Akkoyun, "Böyle güzel bir etkinliğe imza attığı için Hayrettin Başkanımızı tebrik ediyorum. Festivalde, aynı zamanda buradaki stantlarda elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlanması gibi duyarlı bir davranıştan dolayı değerli başkanımızı, kaymakamımızı, emeği geçenleri ve kıymetli esnaflarımızı tebrik ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere hazırlanan yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantları gezdi.

Programda AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de birer konuşma yaptı.

Mardin Diller ve Dinler Korosu'nun konser verdiği festivalde sanatçı Kıraç da sahne alacak.