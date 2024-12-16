Mardin\'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Mardin'de asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Vali Ozan Caddesi ve Artuklu Belediyesi Kavşağı'nda asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.