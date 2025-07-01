Mardin\'den Hatay\'a Yangın Destek Çağrısı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığının yangınla mücadeleye destek amacıyla 4 su ikmal aracı ve 8 personeli Hatay'a gönderdiği belirtilen açıklamada, ekiplerin hem doğrudan yangına müdahale ettiği hem hava araçlarının su ihtiyacını karşılamak için destek sağladığı kaydedildi.