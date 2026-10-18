Mardin Derik'te halı yıkarken akıma kapılan 37 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Mardin Derik'te halı yıkarken akıma kapılan 37 yaşındaki kadın yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Derik'e bağlı kırsal Düztaş Mahallesi'nde evinde halı yıkayan 37 yaşındaki kadın elektrik akımına kapıldı. Sağlık ekiplerinin Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı kadın, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Mardin'in Derik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Kırsal Düztaş Mahallesi'nde yaşayan Yeter T. (37), evde halı yıkadığı sırada akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeter T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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