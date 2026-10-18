Mardin Kızıltepe'de adliye binası önünde kavga çıktı, 6 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi'ndeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Genco D. (20), Cemil D. (19), Abdullah O. (53), Resul D. (46), Hasan A. (43) ve Mehmet A. (46) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.