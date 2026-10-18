Mardin Mazıdağı\'nda midibüsle araç çarpıştı, 3\'ü çocuk 4 kişi yaralandı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, öğleden sonra Mazıdağı ilçesi kırsal Ömürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan B. (31) yönetiminde plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüsle çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hasan B. ile midibüste bulunan Muhammed Emir D. (14), Ufuk G. (13) ve Muhammed A. (13) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan B.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.