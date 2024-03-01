Mardin Valisi, öğretmeni başarı belgesiyle ödüllendirdi - Son Dakika
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Mardin Valisi, öğretmeni başarı belgesiyle ödüllendirdi

Mardin Valisi, öğretmeni başarı belgesiyle ödüllendirdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde bir okulda boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtaran öğretmen Ferhat Erol'a başarı belgesi verdi. Vali Akkoyun, öğretmeni makamında kabul ederek, onu kutladı ve ilk yardım eğitiminin önemini vurguladı.

01.03.2024 11:45  Güncelleme: 11:45
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde bir okulda boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtaran öğretmen Ferhat Erol'a başarı belgesi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve öğretmen Ferhat Erol'u makamında kabul etti.

Akkoyun, Selahaddin Eyyübi İlkokulunda 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün Heimlich manevrası uygulayarak kurtaran öğretmen Erol'u kutlayarak, başarı belgesi verdi.

İlk yardım eğitiminin önemini vurgulayan Akkoyun, öğretmenin soğukkanlılığı ve bu hareketinin herkese örnek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Tuncay Akkoyun, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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