Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun\'dan Kurban Bayramı mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, iyiliklerin, güzelliklerin, sevinçlerin ve yardımlaşmanın doruk noktasına ulaştığı mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kendilerini ortak bir ruhta birleştiren Kurban Bayramı'nı karşılamanın huzuru, heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Akkoyun, bayramların yüreklerin hoşgörü ile dolduğu, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği muhabbet duygularının samimiyetle ve kucaklaşmayla pekiştiği özel günler olduğunu bildirdi.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Gönül coğrafyamızın kanayan yarası Gazze'de yaşanan acıları da yüreklerimizde hissediyoruz, barış ve huzurun hakim olması için dua ediyoruz. Allah'a yakınlaşmanın nişanesi olan kurbanlarımızın ve hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklarda olan hacılarımızın hac ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Kurban Bayramı vesilesiyle bizlere bu topraklarda nice bayramlar yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."