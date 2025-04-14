Mario Vargas Llosa Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mario Vargas Llosa Hayatını Kaybetti

Perulu Nobel Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi taziye mesajı yayınladı.

14.04.2025 06:16
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Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa'nın 89 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yazarın oğlu Alvaro Vargas Llosa, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, babasının Lima'daki evinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Vargas Llosa, babasının ölümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu kayıp, ailesini, arkadaşlarını ve dünya çapındaki okuyucularını derinden etkileyecektir. Ancak, onun uzun, çok yönlü ve verimli bir yaşam sürdüğünü ve geride onu yaşatacak bir eser bıraktığını bilmenin tesellisini bulmalarını umuyoruz. Önümüzdeki saatler ve günlerde, onun talimatlarına uygun hareket edeceğiz. Herhangi bir kamuya açık tören düzenlenmeyecek."

Llosa, yazarın isteği doğrultusunda babasının naaşının yakılacağını duyurdu.

Vargas Llosa kimdir?

Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa, 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

1936 yılında Peru'nun Arequipa kentinde doğan ve gerçek adı Jorge Mario Pedro Vargas Llosa olan yazar, 2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

Latin Amerika'da özellikle 1960'larda başlayan "Latin Amerika Boom" hareketinin önemli temsilcilerinden olan Vargas Llosa, romanlarında genellikle Peru'nun politik, sosyal ve kültürel yapısını işledi.

Vargas Llosa'nın eserleri sadece Latin Amerika'da değil, tüm dünyada çok sayıda dile çevrildi ve İspanyolca yazmasına rağmen Avrupa'daki entelektüel çevrelerde de büyük bir etki oluşturdu.

Yazarın öne çıkan eserleri arasında Kent ve Köpekler (La Ciudad y los perros), Yeşil Ev (La casa verde), Kıyamet Savaşı (La guerra del fin del mundo), Yaramaz Kızın Öyküsü (Travesuras de la niña) ve Kelt Rüyası (El sueño del celta) yer alıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mario Vargas Llosa Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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