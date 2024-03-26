Mark Zuckerberg, DeepMind araştırmacılarına iş teklif etti iddiası

Meta Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'ün, Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind'e çalışan araştırmacılara iş teklif ettiği kişisel e-postalar gönderdiği iddia edildi.
The Information internet sitesinin söz konusu e-postaları gören 2 kişiyi kaynak gösterdiği habere göre Zuckerberg, DeepMind araştırmacılarına Meta'nın yapay zeka teknolojilerine verdiği önemi anlatarak firmasında çalışmaları için iş teklif ettiği kişisel e-postalar attı.
Haberde ayrıca, Meta'nın yapay zeka araştırmacılarına ön görüşmesiz iş teklifinde bulunduğu ve farklı firmalardan teklif alan personelin maaşını artırmama politikasını hafiflettiği ileri sürüldü.
Ocakta The Verge haber sitesine konuşan Zuckerberg, Meta'nın yapay zeka geliştirme kapasitesinin rakiplerini geride bıraktığını belirterek, 2024'ün sonuna kadar yapay zeka modelleri için kullanılan 340 bin çipin ABD merkezli Nvidia firmasından teslim alınacağını ifade etmişti.
Zuckerberg, Meta'nın 2023 yatırımcılar toplantısında firmanın 2024 yatırımlarının en büyük paydasını yapay zeka alanının olacağını duyurmuştu.
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