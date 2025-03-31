Marmara Cezaevi'nde Kantin Satışı 31 Mart'ta Olmayacak

(ANKARA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, "Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki tutuklu ve hükümlülerin kantin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına" ilişkin haberler üzerine yapılan açıklamada, "Her ayın son günü yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım işlemleri yapılmaktadır. Bu nedenle 31 Mart 2025 Pazartesi kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Ancak bu durum tutuklu ve hükümlülere önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir" açıklaması yapıldı.

Genel müdürlüğün açıklamasında, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki tutuklu ve hükümlülerin kantin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına ilişkin sosyal medya paylaşımları anımsatıldı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki tutuklu ve hükümlülerin beslenme ihtiyaçlarının kurum tarafından sağlandığı, yemeklerin düzenli olarak sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra, hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçları belirlenen program dahilinde karşılanmaktadır. Hafta içi her gün, belirlenen saatlerde kantin siparişleri alınmakta ve teslim edilmektedir. Ramazan Bayramı tatili de dahil olmak üzere kantin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, ihtiyaç duyulan tüm ürünler temin edilmiştir.

Her ayın son günü yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım işlemleri yapılmaktadır. Bu nedenle 31 Mart 2025 Pazartesi kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Ancak bu durum tutuklu ve hükümlülere önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir."

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında kalan ve hesabında yeterli bakiyesi bulunmayan kişilerin su, hijyen malzemeleri ve temal gıda maddelerinin de kurum tarafından ücretsiz temin edildiği kaydedildi.