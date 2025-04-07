Marmara ve Ege'de Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Marmara ve Ege'de Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji, Marmara ve Kıyı Ege ile bazı illerde yerel kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

07.04.2025 08:31
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 16, en düşük 6; İstanbul'da en yüksek 9, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 19, en düşük 12 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmara ve Ege'de Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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