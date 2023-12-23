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Marmaraereğlisi, Muratlı ve Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
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Marmaraereğlisi, Muratlı ve Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonları

Marmaraereğlisi'nde ve Muratlı'da gerçekleştirilen üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı. Çorlu'da ise otomobilinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli yakalandı.

Marmaraereğlisi, Muratlı ve Çorlu\'da Uyuşturucu Operasyonları
23.12.2023 - 09:49,  Güncelleme: 09:51
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Marmaraereğlisi'nde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.G. ve M.E'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

-Muratlı'da uyuşturucu ele geçirildi

Muratlı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnanlı Mahallesi'nde uygulama noktasında S.K ve E.A'yı durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde yol kontrol uygulamasında K.K'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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