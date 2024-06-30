Marmaraereğlisi'nde Aranan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde Aranan Şüpheli Tutuklandı

Marmaraereğlisi ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine yapılan operasyonda, suçlarından aranan İ.B. isimli şüpheli tutuklandı.

30.06.2024 14:45
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Marmaraereğlisi ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine aranması olan İ.B'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Ekipler, adrese yaptıkları operasyonda özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından aranması olan İ.B'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Saray'da kenevir operasyonu

Saray ilçesinde tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyazköy Mahallesi'nde bir kişinin tarlasında kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

Ekipler, belirlenen tarlada yaptığı aramada 100 kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili tarla sahibi A.K. gözaltına alındı.

Malkara'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Malkara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ihbar üzerine belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler iş yeri ve otomobilde yaptıkları aramada, 25 bin makaron, (filtreli sigara kağıdı) 14 bin boş sigara kutusu, 5 kilogram kıyılmış tütün, 25 bandrolsüz puro ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi İ.E.Ö. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Operasyon, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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