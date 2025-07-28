Marmaraereğlisi\'nde Atık Su Denetimi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize evsel atık suların bırakıldığı iddiasına ilişkin sahil şeridinde ve tatil sitelerinde denetim gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede tatil sitelerinden denize evsel atık suların bırakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Denetim kapsamında, sahil şeridinde ve tatil sitelerinde inceleme yapıldı.

Ekipler tarafından alınan atık su numuneleri analize gönderildi.