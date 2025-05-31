Marmaray'da Yer Meselesi Kavgası - Son Dakika
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Marmaray'da Yer Meselesi Kavgası

31.05.2025 20:11
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Maltepe'de bir yolcu darbedildi, şüphelilerden biri tutuklandı; olay çocukların yanında yaşandı.

MALTEPE'de Marmaray'da yer verme tartışması nedeniyle çocuklarının yanında darbedilen Deniz E.'nin burnu kırıldı. Olayın ardından İ.A. (22) ve E.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından İ.A., serbest bırakılırken, E.D. 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Burnu kırılan Deniz E. yaşananları anlattı. Deniz E., "Kızın kişiliğine bir şey söylemedim. Sadece toplumsal kurallara uyması gerektiğini söyledim. Konu kapanmak üzerindeydi. Sonrasında arkadaki adam bağırmaya çalışırken çocuklar iyice korktu. Sesi daha yüksek çıkıyordu. Ondan sonra diğer adam ben arkadaki ile konuşurken beni ittirdi, sersemledim. Çocukları tutmaya çalışırken üstüne bir de yumruk yedim. Sonra kapı kapanırken atladı gitti. Takdir adaletin. Tutuklanmış diye duydum. İnşallah devamı da gelir" dedi.

Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda dün saat 16.45 sıralarında iki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), Deniz E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DARBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada darbedilen Deniz E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. Deniz E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevke edildi. E.D. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'ÇOCUKLARIM YANINDA BU ŞEKİLDE KONUŞMAYALIM'

Marmaray'daki kavgada darbedilen Deniz E., "Ben kapıda girmeye çalışırken bir bayan kapının orada duruyordu. Ben de çocuklarım da içeri girmeye çalışırken 'ben buradan geçmeye çalışıyorum siz orada hala durmaya çalışıyorsunuz. Neden orada duruyorsunuz. Kapının orada duruyorsunuz' dedi. Konu bunla ilgili değil aslında. Kapının önünde duruyor, çekilmesi gerekirken çekilmiyor, başka bir şeyler söylüyor. Sonrasında da ben başka bir şeyler söylüyorum. Ama bir türlü oradan çekilmiyor. Ondan sonra konu bitiyor. Orada durakta 2 saat hakaret etti diye şeyler söyleniyor ama Bostancı Küçükyalı trenine hiç bindiniz mi. Kaç dakika sürdüğünü daha iyi bilirsiniz. 2 dakika, 1 dakika, 1,5 dakika arasından fazla sürmüyor. 30 saniye kadar konuşmamız sürdü. 30 saniye sonra konuşma bittiğinde sonrasında bana vuracak olan adam kapıya yanaştı. Oradaki kızın ağladığını gördü. 'Bak kızı ağlattı' şeklinde söyledi. Beyefendi dedi, ben içeri girmeye çalışıyorum. Kapının önünden çekilmesini söyledim, çekilmedi. Benim çocuğun dışarıda kalması, ayağının ezilmesi, yaralı bir kaza geçirmesi, ağlamasından daha önemli dedim. Ben tek başıma girseydim zaten olay hiç olmazdı. Ben buradan giderdim. Arkada dururdum, kelimesini bile etmezdim. Ben çocuklarım için kapıda durmaması gerektiğini söyledim. Ondan sonra 'Sen görürsün. Aşağı in delikanlıysan' dedi. Kolumdan tutup çekmeye çalıştı. Hatta kapıdan indirmeye çalıştı. O sırada bir beyazlı kadın vardı, önümde. Aslında bütün olayı o gördü. Hiç kimse neden böyle konuşuyorsun, neden bu şekilde konuşuyorsun şeklinde bir ifadede bulunmadı. Bu kızın gözyaşlarına görünce ağladığını ifade ediyor. Ondan sonra tartışma bana döndü. Ben 'burada şu an çocuklarım var. Çocuklarım yanında bu şekilde konuşmayalım' dedim" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN ÜSTÜNE KANLI BİR ŞEKİLDE DÜŞTÜM'

Deniz E., "'İstersen Süreyya Plajı'na gelin benim eşim orada bekliyor beni zaten' dedim. O da işten geliyordu. Öncesinde konuşmuştuk çocuklarımı ona verecektim. Ondan sonra 'istiyorsanız gerekli şekilde konuşuruz' dedim. Ondan sonra arkadaki mavili adam olaya dahil oldu. O dahil olurken diğer adam aslında gidiyordu. Konu kapanmak üzerindeydi. Sonrasında arkadaki adam bağırmaya çalışırken çocuklar iyice korktu. Sesi daha yüksek çıkıyordu. Ondan sonrası diğer adam ben arkadaki ile konuşurken beni ittirdi, ben sersemledim. Çocukları tutmaya çalışırken üstüne bir de yumruk yedim. Sonra kapı kapanırken atladı gitti. Ben burnumu tutup çocukları tutmaya çalışırken diğer taraftan arkadaki mavili adam beni itti ve çocukların üstüne kanlı bir şekilde düştüm" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN YANINDA BENİ TEHDİT ETMEYE DEVAM ETTİ'

Deniz E., "Sonra hala konuşuyorlardı. Bana hakaret eden insanlar var ya Küçükyalı'dan Süreyya Paşa'ya kadar akan o kanı çocukların yanında durdurmaya çalışırken, hakaret edenlere söylüyorum. O kızın ağlaması mı önemliydi benim çocuğumun oradan geçmesi mi önemliydi. Ondan sonra o kişi Süreyya Plajı'nda indi ve çocuklarımın yanında beni tehdit etmeye devam etti. Görüntüler var. 'Sen bekle. Çocuklarımı bir bırakayım seninle konuşacağım' dedim. Hatta güvenlik geliyordu, 'bakın bunu yakalayın. Bu bana saldıran kişi' dedim. Hala bir şeyler saydırıyordu sen görürsün şeklinde" diye konuştu.

'BEN ÇOCUKLARIMI KAPIDAN İÇERİYE SOKMAYA ÇALIŞAN BİR BABAYIM'

Deniz E., "Ben çocukların annesine seslendim 'alır mısın' diye. Ondan sonra annesine doğru bırakırken tabii kendimi kaybettim. Artık o sırada çocuklarımın güvenliğini sağlayamadığım için kendimi kaybettim. Sonrasında olaylar devam etti, sonuç bu. Kısacası bana hakaret eden kişilere söylüyorum. Kapıdaki kıza belki sesimi yükseltmiş olabilirim ama ben çocuklarımı kapıdan içeriye sokmaya çalışan bir babayım. 'Sen kapıda niye orada duruyorsun' dediğimde çekilseydi konu zaten bitmişti. 'Buradan geç abi' dediğin zaman ben niye oradan geçmek zorundayım. Ben devletin trenine binmeye çalışan bir insanım. ve iki tane çocuğum var. ve üç kişi bu şekilde gelirken, bir çocuğum size çarpıyor. O zaman bir çocuğumu buraya almam lazım bir çocuğuma arkama almam lazım ya tren kapanırken, hareket ederken, çocuğum arkada kalırsa, ya bir şey olursa niye çocuğumun acısını ben çekeyim" dedi.

'TUTUKLANMIŞ DİYE DUYDUM, İNŞALLAH DEVAMI DA GELİR'

Kapıdaki kıza sadece toplumsal kurallara uyuması gerektiğini söylediğini belirten Deniz E., "'Neden bu şekilde davranıyorsunuz', şeklinde konuştum tabi konuşmak zorundayım. Çünkü bu arada çocuğumu gezdirmeye götürmedim. Çocuğumu iş yerine götürmek zorunda kalan bir babayım. İş yerime götürdüm. İş yerimden gelirken yaşanan bir olay ve ben bunu birçok kez yaşıyorum. Bir keresinde az kalsın bir çocuğum arkada trende kalıyordu kapanırken. Kimse anlayışlı olmayınca birilerine laf söylemek gerekiyor. Birkaç kişiye söyledim bu kızda onlardan biri. Kızın kişiliğine ya da bir şeyine değil. Sadece orada durmasını, toplumsal kurallara uyuması gerektiğini söyledim. Ne diyeyim artık takdir halkın. Takdir adaletin. Tutuklanmış diye duydum. İnşallah devamı da gelir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmaray'da Yer Meselesi Kavgası - Son Dakika

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