Marmaris Halk Plajı'nda Cankurtaranlar Göreve Başladı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda cankurtaranlar mesaiye başladı. Tatilcilerin denizde güvenle zaman geçirebilmesi için plajlarda konuşlandırılan cankurtaran ekipleri, gün boyunca sahillerde görevlerini sürdürecek.

Marmaris Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Halk Plajı'nda hizmetlerine devam ediyor. Geçen haftalarda ücretsiz şemsiyelerin yerleştirilmesinin ardından belediyeye bağlı cankurtaran ekipleri de göreve başladı. Gün boyu sahillerde görev yapacak cankurtaranlar, olası boğulma ve tehlike durumlarına karşı anında müdahale edebilecek şekilde hazır bekleyecek.

"Yaz boyunca halk plajında görev başında olacak"

Halkın can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Cankurtaran ekiplerimiz, yaz boyunca halk plajında görev başında olacak. Amacımız hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin tatillerini güvenli ve huzurlu geçirmesini sağlamak. Vatandaşlarımız, plajda herhangi bir acil durumda cankurtaran noktalarına başvurarak yardım alabilecekler. Şimdiden hem kent yaşayanlarımıza hem de misafirlerimize keyifli ve sağlıklı bir yaz diliyorum" dedi.