Marmaris\'te 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında arızalanan lastik botta 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 12 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen zanlı yakalandı.

Zanlının işlemleri sürerken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.