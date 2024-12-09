Marmaris\'te 307 Sikke Ele Geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 307 sikke ile obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaköy Mahallesi'nde ticari taksi durduruldu. Taksideki yolculardan E.Ö'nün çantasında 307 sikke ile obje ele geçirildi.
Şüpheli E.Ö. ile takside yolcu olarak bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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