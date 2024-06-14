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Marmaris'te 47 derece sıcağı gören kendini denize attı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi. İlçe sakinleri ve turistler serinlemek için deniz ve havuzlara akın etti. Plajlara akın eden vatandaşlar, yakıcı güneşin etkisini denizde bir nebze olsun serinleyerek gidermeye çalıştı.

Haziran ayının başlarında Marmaris'te termometreler 40 derecenin altına hiç düşmezken, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler çareyi serin alanlarda arıyor.

Marmaris'te yaşayan Hakan Tekbıyık, sıcak havalarla ilgili olarak, "Marmaris'te gerçekten korkunç derecede bir sıcak var. Caddeler boş, halk sahilde ve denizde. Hayırlısı olsun diyoruz. Bu arada herkesin bayramını kutlarım" dedi.

Sıcak havaların iklim değişikliği ile ilgili olduğunu belirten Marmaris sakini Hülya ise, "Bu bir iklim krizidir ve bu krizin temel sebebi insanlar olduğu için çözüm yine bizde. Ağaçları yakmak yerine, ağaç dikmemiz gerek" diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti.