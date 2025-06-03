Marmaris\'te 5.8 Büyüklüğünde Deprem

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte yıkım tespit edilmediğini bildirdi.

Vali Akbıyık, Marmaris Kaymakamlığı'nda düzenlenen Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Depremin olduğu andan itibaren İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile iletişime geçtiklerini aktaran Akbıyık, "İlde de tüm kaymakamlarımız, AFAD, güvenlik güçlerimiz, ilgili kurum müdürlerimiz, belediye başkanlarımızla hızlı şekilde alan taraması yaptık. Allah'a şükür ilimizde yıkım meydana gelmedi." dedi.

Marmaris'te iki ihbar alındığını dile getiren Akbıyık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin binalarda yaptığı çalışmada birinin hafif hasarlı olduğunun, diğer yapıda ise herhangi bir hasar olmadığının belirlendiğini söyledi.

"Tüm kurumlarımız seferber oldu"

Ekiplerin tamamının hala alanda olduğunu, gelen ihbarlara göre inceleme yaptıklarını vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Tüm kurumlarımız deprem nedeniyle seferber oldu. 566 kurum personelinin yanı sıra STK'ler de alanda görev yaptı. Maalesef bir evladımızı deprem esnasında kaybettik. Panikatağa bağlı kalp ritim bozukluğunun neden olduğu değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni daha sonra açıklanacak. İl genelinde Marmaris çoğunlukta olmak üzere 75 vatandaşımız sağlıkla ilgili etkilendi. Şu anda hastanede yatan 3 vatandaşımız bulunuyor. Bunlardan birinin durumu biraz ağır. Kafa travması nedeniyle yoğun bakımda. Diğer iki vatandaşımız ise ortopedi servisinde tedavi altında. Biraz önce yaptığımız son değerlendirmelerde Allah'a şükür ilimiz ve Marmaris'te bir yıkım söz konusu değil. Binalarımızın bu güçte bir depreme de dayanıklı olduğunu gördük."

Akbıyık, deprem nedeniyle şu anda turizmi etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Toplantıya, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Dağdelen, AFAD Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, AFAD İl Müdürü İsak Cindioğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile STK temsilcileri katıldı.