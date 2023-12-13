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Marmaris'te aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te aranan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkındaki 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı. Operasyon sonucunda S.F. adlı hükümlü adliyeye sevk edildi.

Marmaris\'te aranan hükümlü yakalandı
13.12.2023 - 11:00,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkındaki 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Beldibi Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.F'yi (40) yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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