Marmaris'te Çocuklara Doğa Sevgisi Aşılandı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) eğitmenleri, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklara ormanı tanıttı.

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve çocukların doğayı korumak konusundaki farkındalığını artırmak için etkinlik gerçekleştirildi. WWF ile yürütülen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Orman nedir, ormanda hangi canlılar yaşar, birbirleriyle olan ilişkileri nedir gibi soruları yanıtlayarak doğayı korumanın öneminin anlatıldığı etkinliğe WWF'den eğitimciler katıldı. Öğrencilerle doğa posteri, besin zinciri, doğa tombalası, sevimli hayvan maskesi yapımı gibi çeşitli etkinlikler yapılan program iki gün sürdü.