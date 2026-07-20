Marmaris'te Denizden Ceset Çıkarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Denizden Ceset Çıkarıldı

20.07.2026 15:57
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Marmaris'te hareketsiz bulunan bir erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi, kimliği henüz tespit edilmedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan kimliği belirsiz erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Marmaris Halk Plajı açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince botla denizden çıkarılan ve 35-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Marmaris, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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