Marmaris'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te firari hükümlü yakalandı

Marmaris\'te firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, M.A. isimli hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

27.03.2024 18:13  Güncelleme: 18:16
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, "kamu malına zarar verme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A. gözaltına alındı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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