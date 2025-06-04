Marmaris'te Hizmet Seferberliği Bozburun'da Devam Ediyor

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi'nin tüm mahallelerde gerçekleştireceği hizmet seferberliğinin ikinci durağı Bozburun oldu. Çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bayram öncesi hemşehrilerimizin yaşam alanlarını daha temiz, düzenli ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Marmaris Belediyesi'nin mahallelerde başlattığı kapsamlı hizmet seferberliğinin ikinci durağı, Bozburun oldu. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal ve Bakım Onarım müdürlükleri ekipleri, mahallede gün boyunca yoğun bir çalışma yürüttü.

Bayram öncesi başlatılan çalışmalar kapsamında Bozburun'da yollar onarıldı, çevre temizlikleri yapıldı, yeşil alanlar bakımdan geçirildi ve genel bakım faaliyetleri tamamlandı.

"Düzenli ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımız sürecek"

İlk olarak geçen cuma günü Selimiye Mahallesi'nde başlatılan hizmet seferberliğinin, belediyenin mahallelere yönelik planlı ve koordineli çalışmalarının bir parçası olarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Mahallelerimizde ihtiyaç duyulan her alanda topyekün bir çalışma başlattık. Sadece merkezde değil, kırsalda da hizmetin her vatandaşımıza eşit şekilde ulaşması için ekiplerimizle sahadayız. Bayram öncesi hemşehrilerimizin yaşam alanlarını daha temiz, düzenli ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi.