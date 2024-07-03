Marmaris'te kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı

Marmaris\'te kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı

Marmaris'in ormanlık alanında yürüyüş yaparken kaybolan 3 Rus turist, sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda turistler kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan turistler, ormandan alınarak güvenli bir şekilde kara yoluna ulaştırıldı.

03.07.2024 11:30
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yürüyüş yaptıkları sırada ormanda kaybolup, çıktıkları sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 Rus turist, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Rusya'dan Marmaris'e tatile gelen Egor Starchenko (26), Nikita Susakin (34) ve Konstatin Golosnov (32), dün saat 16.00 sıralarında yürüyüşe çıktıktan sonra İçmeler Mahallesi'ndeki ormanda yollarını kaybetti. Uzun süre dönüş yolunu arayan turistler, yolu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Arama Kurtarma (AKUT) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarp kayalıklarda mahsur kaldıkları tespit edilen Egor Starchenko, Nikita Susakin ve Konstatin Golosnov'un kurtarılması için kara yolu ulaşımı bulunmadığı için ekipler, sarp kayalıklara yaya olarak tırmandı. 4 saatlik tırmanma sonrası mahsur kalan 3 turiste ulaşıldı. UMKE görevlileri, mahsur kalan turistlerin sağlık kontrolünü yaptı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı belirlendi.

Ormandan alınan turistler kara yoluna ulaştırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı - Son Dakika

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