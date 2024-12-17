Muğla'nın Marmaris ilçesi sınırları içerisinde yer alan İnbükü ve Çubucak mevkileriyle çevresinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan İnbükü ve Çubucak mevkileri ve çevresi koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Kesin Korunacak Alan İlanı - Son Dakika
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