Marmaris\'te Kurban Bayramı Kutlamaları

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı öncesi belediye personelinin bayramını kutladı. Makine Araç Parkı ve belediye hizmet binasında gerçekleşen bayramlaşmaya Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Han, Pelin Yaylalı Pala, Sedat Kirt ve meclis üyelerinin tamamı katıldı.

"Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Bayram süresince görev yapacak ekip arkadaşlarına kolaylıklar dilediyen Ünlü, "Marmaris için gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, sevdikleriyle birlikte mutlu bayramlar diliyorum" dedi. Günnücek'te bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi kurban satış ve kesim alanını da ziyaret ederek kurban satıcılarına kolaylıklar dileyen Ünlü, Marmaris'in merhum belediye başkanlarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Kaymakamlıkta da tören düzenlendi

Öte yandan, Kurban Bayramı dolayısıyla Marmaris Kaymakamlığı tarafından geleneksel ilçe bayramlaşma töreni düzenlendi. Kaymakam Nurullah Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Acar Ünlü, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları verilirken, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekildi. Program sonunda katılımcılar birbirleriyle bayramlaşarak iyi dileklerini paylaştı.