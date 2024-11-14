Marmaris\'te \'Mahalle Buluşmaları\' Başladı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ortak akılla ilçeyi yönetmek ve kentin geleceğini katılımcı demokrasiyle belirlemek üzere başlattığı "Mahalle Buluşmaları"nın ilki, İçmeler Mahallesi'nde yapıldı.

Başkan Ünlü'nün seçim vaatlerinden olan Mahalle Buluşmaları'nın ilki, "Yerinde dinliyoruz, birlikte çözüyoruz" sloganıyla İçmeler Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş, Gölenye Mahalle Muhtarı İbrahim İşler ve meclis üyelerinin de katıldığı buluşmada, belediye birim müdürleri de hazır bulundu.

Ünlü, soruları tek tek yanıtlandı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe katılan İçmeler sakinleri mahalleleri ile ilgili sıkıntıları, sorunları ve taleplerini dile getirirken Başkan Ünlü de tüm sorulara cevap verdi, incelenmesi için birim müdürlerine yönlendirmelerde bulundu. Temizlik, yol, kültürel faaliyetler, spor alanları gibi taleplerin dile getirildiği toplantıda Başkan Ünlü, gelecek kış sezonunda yapılacak çalışmalardan da bahsetti.

İçmeler'de 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından göreve geldikleri dönemden bugüne yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Ünlü, "İçmeler'in geleceği için atacağımız adımları belirlemek ve yol haritamızı çizmek adına düzenlediğimiz toplantıda paylaşılan tüm fikirler, dile getirilen talepler ve çözüm önerileri bizim için çok değerli. Hepsini üzerinde çalışmak üzere tek tek not aldık. Katılımınızdan ve misafirperverliğinizden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıların tüm mahallelerde devam edeceğini söyleyen Ünlü, "Şeffaf, katılımcı, halkçı ve ortak akla dayalı belediyecilik anlayışıyla ilçemiz için çok çalışacağız. Bu süreçte de en büyük yardımcımız ve yol göstericimiz yine halkımız olacak. Birlikte daha güçlü ve güzel bir Marmaris için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.