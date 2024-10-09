Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Bozburun Mahallesi'ndeki makilik alanda belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Makilik Alanda Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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