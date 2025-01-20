Marmaris\'te Market Denetimleri Devam Ediyor

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(MUĞLA)- Zabıta ekiplerinin marketlerdeki denetimlerine katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marketlerin düzen, fiyat ve hijyen koşullarını kontrol ederek vatandaşların en iyi hizmeti alması için gerekli önlemleri alıyoruz. İlçe çapında denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri zincir marketlerde denetimlerini devam ediyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlere Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Denetimlerde ruhsat, vergi levhası gibi bulunması şart olan belgelerde kontrollerin yanı sıra fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu, hijyenik koşullar, saklama koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Zabıta ekiplerinin rutin denetimlerini aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Acar Ünlü, "Marketlerin düzen, fiyat ve hijyen koşullarını kontrol ederek vatandaşların en iyi hizmeti alması için gerekli önlemleri alıyoruz. Bugün de ben denetime katılarak zabıta ekiplerimizle gerekli incelemelerde bulundum. İlçe çapında denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu.