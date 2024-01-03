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Marmaris'te Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen Lastik Bottaki 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen Lastik Bottaki 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris\'te Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen Lastik Bottaki 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
03.01.2024 - 22:11,  Güncelleme: 22:11
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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