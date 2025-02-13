Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 metrelik motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde iskeleye bağlı "Nefes" adlı 15 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin, karadan ve denizden müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle motoryat kullanılamaz hale geldi.
Uzun süredir demirli olan yatta, yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Motoryat Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?