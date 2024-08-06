Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Teknede Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi - Son Dakika
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