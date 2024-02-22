Marmaris'teki Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Yeşillendirildi - Son Dakika
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Marmaris'teki Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Yeşillendirildi

Marmaris\'teki Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Yeşillendirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören 900 hektar alanın yeşillendirilmesi için çalışma gerçekleştirildi. Yangında zarar gören Bördübet'teki 452 bin metre alanlarda teraslama yapıldı ve rehabilitesi mümkün olmayan 900 hektar alanda yapay gençleştirme çalışması gerçekleştirildi. Binlerce fidan toprakla buluşturularak bölge ağaçlandırıldı.

22.02.2024 18:43  Güncelleme: 18:44
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören 900 hektar alanın yeşillendirilmesi için çalışma gerçekleştirildi.

İlçede 21 Haziran 2022'de başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleriyle söndürülen orman yangınında zarar gören Bördübet'teki 452 bin metre alanlarda teraslama yapıldı.

Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışma yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, rehabilitesi mümkün olmayan 900 hektar alanda da yapay gençleştirme olarak bilinen suni tensil çalışması gerçekleştirildi.

Bölgede binlerce fidan toprakla buluşturularak 2023 yılı sonu itibarıyla saha ağaçlandırıldı.

Yangın

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde, 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangını 24 Haziran'da kontrol altına alınmış, yangında 4 bin 392 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

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