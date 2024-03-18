Mart ayında Ardahan'a lapa lapa kar sürprizi
ARDAHAN - Mart ayında Ardahan'a yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Ardahan'da soğuk ve yağmurlu hava sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü Ardahan'da yağan kar kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Baharda yağan karın bereket olduğunu ifade eden Ferdi Kavak, "Bugün tarih 17 Mart 2024 ve halen hava yoğun kar yağışı etkili oluyor. Biz Ardahanlılar olarak karı seviyoruz. Kar berekettir" dedi.
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Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. ile M.Y. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce H.D., M.Y'yi av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. adlı kişi, kız arkadaşının abisi ve babasıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle M.Y.'yi vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise başka bir hastanede yakalandı. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu, evinde alkol aldığı bir kişi tarafından başından darbeler alarak ölü olarak bulundu. Şüpheli kişi ise polis tarafından aranıyor. Olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.
Elazığ'da merkez Bosna Hersek Bulvarı'nda meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören H.D. ile kız arkadaşının babası A.Y. ve ağabeyi M.Y. (22) hastanenin otoparkında bir araya geldi. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.D, otoparktaki yakınına ait otomobilden aldığı av tüfeğiyle M.Y'ye ateş edip kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan H.D. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Baba A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Fethiye-Burdur Karayolu, Kılçan Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan M.F.Ş. isimli pilot, kontrolünü kaybederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan pilot, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Recep Hamleci hayatını kaybetti. Olay İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S. isimli şahıs Hamleci'yi bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.S. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İngiliz Kraliyet ailesinin "büyük bir açıklama" yapacağı iddiası sonrası gözler İngiltere'ye çevrildi. Kraliyet ailesinden hala resmi bir açıklama gelmezken İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın, bir süredir ortalık görünmeyen eşi Prenses Kate Middleton'ın öldüğü iddia edildi. Öte yandan 17 Ocak'ta karın ameliyatı olan Middleton, geçtiğimiz günlerde üç çocuğuyla fotoğraf paylaşmış, fotoğrafın montajlı olduğu anlaşılınca ise özür dilemişti.
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