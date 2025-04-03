Mart'ta TÜFE'de Eğitim Grubunda Yüzde 80,42 Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mart'ta TÜFE'de Eğitim Grubunda Yüzde 80,42 Artış

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mart 2023'te TÜFE'de en yüksek artış eğitim grubunda yaşandı.

03.04.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında martta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 80,42 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla martta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 2,48 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütün olduğu hesaplandı.

Yıllık değişimler

Martta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,81 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 80,42 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94, ulaştırmada yüzde 0,25, konutta yüzde 2,1 artış görüldü. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 25'inin endeksinde düşüş gerçekleşirken 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE2,4638,1
Gıda ve alkolsüz içecekler4,9437,12
Alkollü içecekler ve tütün9,9646,74
Giyim ve ayakkabı-2,4814,81
Konut2,168,63
Ev eşyası2,3232,41
Sağlık0,7142,01
Ulaştırma0,2521,59
Haberleşme0,3724,01
Eğlence ve kültür2,2127,36
Eğitim4,6880,42
Lokanta ve oteller2,1543,38
Çeşitli mal ve hizmetler1,7837,18
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, martta bir önceki aya göre yüzde 1,3, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 9,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,15 ile "İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 38,62 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE2,0738,62
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,336,99
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,4637,42
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,1537,57
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE2,237,8
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE2,3935,3
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Eğitim, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mart'ta TÜFE'de Eğitim Grubunda Yüzde 80,42 Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:04 Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:33 Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
16:29 Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
16:19 Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:17 Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
16:12 Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
16:05 AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
16:02 Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 12:03:08. #7.12#
SON DAKİKA: Mart'ta TÜFE'de Eğitim Grubunda Yüzde 80,42 Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement