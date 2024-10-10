Martinik'te Hayat Pahalılığı Protestoları - Son Dakika
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Martinik'te Hayat Pahalılığı Protestoları

Hayat pahalılığına karşı gösterilerde 1 kişi öldü, yasaklar getirildi ve şiddet olayları yaşandı.

10.10.2024 21:17
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Fransa'nın sömürgesi Martinik'te hayat pahalılığı karşıtı gösteriler kapsamında çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Martinik halkı, eylül ayı başından bu yana adadaki yüksek hayat pahalılığına karşı gösteriler düzenliyor.

Göstericiler, süpermarketlerde aşırı artan gıda fiyatlarına karşı haftalardır bu işletmelerin ve otoparkların önünde toplanarak tepkilerini dile getiriyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, gösteriler birçok kente yayılırken, adada şiddet olayları yaşandı.

Bu olaylara müdahale etmek için görevli olan jandarmalar, Robert kentinde bir alışveriş merkezinin otoparkında cansız bir beden buldu. Söz konusu kişinin silahla yaralanma sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Paris hükümeti, adanın birçok kentine yayılan gösterileri baskılamak amacıyla kısıtlayıcı önlemler aldı.

Martinik Valiliği, adada gösteri düzenlenmesine yasak getirdi ve gece 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yetkililer, söz konusu yasakların hangi tarihe kadar geçerli olacağı hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

Gece meydana gelen olaylarda 12 jandarma yaralanırken, ayrıca mağaza ve araçlar kundaklandı.

Martinik'te hayat pahalılığına karşı gösteriler

Fransa ve Karayipler'deki sömürgesi Martinik arasında yaklaşık 6 bin 800 kilometre mesafe bulunuyor.

17. yüzyılda Fransız vesayeti altına giren Martinik'te, eylül ayının başından bu yana hayat pahalılığına ve fahiş gıda fiyatlarına karşı halk, süpermarketlerin önünde gösteriler düzenliyor.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğu Martinik'te düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Gösterilerin patlak vermesinin ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri (CRS) birliklerini Martinik'e sevk etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Martinik'te Hayat Pahalılığı Protestoları - Son Dakika

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