Martinik'te Protesto Gösterisi - Son Dakika
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Martinik'te Protesto Gösterisi

Martinik halkı, ek polis sevkine karşı havalimanında gösteri düzenledi, 3 uçak Guadeloupe'a yönlendirildi.

11.10.2024 21:46
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Fransız sömürgesi Martinik'te halk, Paris hükümetinin protestoları bastırmak için adaya ek yüzlerce polis göndermesine karşı havalimanındaki pistte gösteri düzenledi.

Martinik halkı, eylül ayından bu yana adadaki hayat pahalılığına karşı protestolar gerçekleştiriyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, adadaki protestoları bastırmak için 300 Fransız polisin uçakla gönderileceği duyumunu alan göstericiler, Fort-de-France Havalimanı'nda eylem yaptı.

Göstericiler, havalimanındaki piste giderek, söz konusu polisleri taşıdığını düşündükleri uçakların iniş yapmasını engelledi.

Eylemciler ve polis arasında arbede yaşanırken, havalimanı kapatıldı.

Fort-de-France Havalimanı'na inmesi beklenen 3 uçağın rotası değiştirilerek Fransa'nın bir başka sömürgesi olan Guadeloupe'a yönlendirildi.

Martinik Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, adaya ek yüzlerce polisin gönderileceği bilgisinin asılsız olduğu, bunun sosyal medyada yayılan söylentilerden ibaret olduğu savunuldu. Valilik, adada sükunetin yeniden sağlanmasını istedi.

Martinik'te hayat pahalılığına karşı gösteriler

Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik ile arasında yaklaşık 6 bin 800 kilometre mesafe bulunuyor.

17. yüzyılda Fransız vesayeti altına giren Martinik'te, eylül ayının başından bu yana hayat pahalılığına ve fahiş gıda fiyatlarına karşı halk süpermarketlerin önünde gösteriler düzenliyor.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğu Martinik'teki gösterilerde şu ana kadar 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Gösterilerin patlak vermesinin ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri'ni (CRS) Martinik'e sevk etmişti.

Martinik Valiliği, adada 14 Ekim'e kadar gösteri düzenlenmesini yasaklamış ve gece 21.00-05.00 saatleri arasında da sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: AA

Paris, Polis, Son Dakika

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