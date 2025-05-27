Masal ve Meddah Şenliği Başkent'te

Başkentte, "Sözle Yaşayan Miras: Masal ve Meddah Şenliği ve Yarışması" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara Şefkat Bahçesi Çocuklara Yardım Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Faruk Erem Salonu'nda gerçekleştirildi.

Meddah Mehmet Tahir İkiler'in sunuculuğunda, 10 okuldan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin sahne yeteneklerini konuşturduğu masal anlatma yarışması, seyirci olarak katılan öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle izlendi.

Yarışma sonunda tüm yarışmacılara kitap seti ve ilk üç öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, 9. ve 10. sınıf lise öğrencilerinin yarışacağı meddah hikaye anlatma yarışması da düzenlendi.