Masnaa Sınır Kapısı'nda Arbede

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Suriye'den Lübnan'a girmek isteyenlerin Masnaa Sınır Kapısı'ndan "zorla" geçmek istemesi sebebiyle arbede yaşandı.

Lübnan Genel Güvenlik Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, "çok sayıda Suriyelinin zorla Lübnan'a girmeye çalışmasının" ardından Masnaa Sınır Kapısı'nda durum kontrol altına alındı.

Suriye'den Lübnan'a geçmek isteyen kişilerin genel güvenlik prosedürlerine uymaksızın zorla ülkeye giriş yapmaya çalıştığı, durumun genel güvenlik, ordu ve iç güvenlik işbirliği ile kontrol altına alındığı bildirildi.

Lübnan'a girmeye çalışanlardan sadece geçerli koşulları yerine getirenlerin girişine izin verildiği kaydedildi.

Bölgede bulunan AA muhabiri, Masnaa Sınır Kapısı üzerinden Suriye'den Lübnan'a geçmeye çalışanlar arasında çok sayıda Lübnanlının da bulunduğunu aktardı.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan Masnaa Sınır Kapısı'nda, Suriye'deki 61 yıllık Baas Partisi rejiminin devrilmesinin ardından yoğunluk yaşanmaya başladı.

Suriye'de 2011 yılında çıkan savaş sebebiyle Lübnan'a sığınan Suriyeliler, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye çalışırken Suriye tarafından da çok sayıda kişi Lübnan'a geçmeye çalışıyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, pazar günü yaptığı açıklamada güvenlik birimlerine Suriye'de yaşanan gelişmeler çerçevesinde sınırlardaki kontrolü artırma çağrısında bulunmuştu.