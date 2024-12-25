Masovic\'ten Savaş Suçlarına Karşı Çağrı

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Eski Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Başkanı ve insan hakları aktivisti Amor Masovic, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu dönemde savaş suçu işleyenlerin yakalanması çağrısında bulundu.

Masovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih boyunca masum insanların zarar gördüğü korkunç saldırıların tekrarlandığını söyledi.

Ülkesinin de 1992-1995 yıllarında Sırplar ve Hırvatların saldırılarına maruz kaldığını aktaran Masovic, şunları kaydetti:

"Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de ortaya çıkarılan toplu mezarlar, Esed ailesi dönemine ait. Biz, Dayton Barış Antlaşması'na savaşın sona ermesinin ardından kayıpların aranacağına dair hüküm eklemeyi başarmıştık. Kayıpları aramak, toplu ya da bireysel mezarları aramak anlamına geliyor. Bu aramalar, bizi adalete ve bu tür suçları planlayan, organize eden, lojistik destek sağlayan, emreden ve işleyen herkesin yanı sıra suçları gizleyenlerin de cezalandırılmasına götürmelidir."

Amor Masovic, uluslararası toplumun savaş suçu işleyenlerin adalet önüne çıkarılmasına yardımcı olması gerektiğini belirterek "Benim çağrım uluslararası topluma çünkü yeni Suriye yönetiminin, eski rejim unsurlarıyla başa çıkabilecek gücü olup olmadığını bilmiyorum. Son 50 yılda Suriye'de işlenen bu suçlardan sorumlu olanların dünyanın her yerinde aranması gerekir." diye konuştu.