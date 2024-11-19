Matt Gaetz'e Cinsel Suçlama

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği eski Kongre üyesi Matt Gaetz aleyhinde ifade veren 2 kadın, Gaetz'in kendilerine cinsel ilişki için para ödediğini iddia etti.

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komisyonunda hakkında yürütülen soruşturma dolayısıyla tartışılan Gaetz ile ilgili yeni bir gelişme kamuoyuna yansıdı.

Amerikan CBS News kanalına konuşan ve Gaetz aleyhinde Kongre'deki soruşturmada ifade veren 2 kadının avukatı Joel Leppard, Gaetz'in müvekkillerine cinsel ilişki karşılığında para ödemesi yaptığını savundu.

Leppord, adları açıklanmayan 2 kadının, Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde verdikleri ifadede söz konusu suçlamayla ilgili tüm detayları anlattıklarını, ilgili belgeleri de komiteye sunduklarını belirtti.

Buna göre 2 kadın, 2017'den 2019 Ocak ayına kadar farklı etkinliklerde Gaetz'in kendilerine cinsel ilişki karşılığında "Venmo" adlı uygulama üzerinden para ödemesi yaptığını, eski Kongre üyesinin uyuşturucu madde de istediğini iddia etti.

Komitede ifade veren kadınlardan biri, Gaetz'in bir keresinde 17 yaşında reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girdiğini gördüğünü de ileri sürdü.

Gaetz, söz konusu iddiaların tümünü reddetmiş ve suçlamaların "Demokratların siyasi uydurması" olduğunu savunmuştu.

Etik Komitesinin yarın toplanması bekleniyor

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin yarın toplanacağı ve Gaetz ile ilgili raporun kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı konusunun görüşüleceği ifade edildi.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi üyeliğinden istifa ettiği için Komitenin Gaetz üzerinde yasal yaptırım gücü bulunmuyor, ancak söz konusu raporun yayımlanması durumunda Gaetz'in Adalet Bakanlığı sürecinde zora düşeceği belirtiliyor.

Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği Gaetz aleyhinde "cinsel taciz" ve "uyuşturucu kullanma" suçlamalarından dolayı Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın, söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmişti.