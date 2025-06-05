Mavi Kapak Kampanyası’ndan Bayram Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mavi Kapak Kampanyası’ndan Bayram Hediyesi

Mavi Kapak Kampanyası’ndan Bayram Hediyesi
05.06.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da ilkokul öğrencisi, mavi kapak toplayarak engelli bir bireye tekerlekli sandalye aldı.

Kastamonu'da ilkokul öğrencisinin başlattığı mavi kapak kampanyayla alınan tekerlekli sandalye, özel gereksinimli bir bireye bayram öncesi hediye edildi.

Orgeneral Atilla Ateş İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Amine Nur Horuz, sınıfındaki bir arkadaşının ağabeyinin fiziksel engeli olmasından etkilenerek, mavi kapak toplama kampanyası başlatmaya karar verdi.

Bu fikri babasıyla paylaşan Horuz, daha sonra babasıyla birlikte, öğretmeni ve okul müdürüyle konuştu. Okulda başlatılan bu kampanya sonucu toplanan mavi kapaklarla alınan tekerlekli sandalye bayram hediyesi olarak engelli bireye ulaştırılması için Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz'a teslim edildi.

Boyraz da sandalyeyi Amine Nur'un bayram hediyesi olarak fiziksel ve zihinsel engelli 33 yaşındaki İsmail Salıcıoğlu'na verdi.

Sandalyeyi alan İsmail Salıcıoğlu, tekerlekli sandalyesine binip annesi Saide Salıcıoğlu ile sokakta dolaştı.

"Diğer arkadaşlarım da bu projeyi destekledi"

Amine Nur Horuz, AA muhabirine, babasının, öğretmeninin ve okul müdürünün kampanyaya çok sıcak baktığını söyledi.

Okulun bir köşesine damacana koyduklarını anlatan Horuz, "Müdürümüz kampanyayı okula duyurdu. Diğer arkadaşlarım da bu projeyi destekledi. İçtiğimiz su şişelerinin kapaklarını buraya atmaya başladılar." dedi.

Bir özel bireye katkı sundukları için çok mutlu olduğunu anlatan Horuz, şöyle devam etti:

"Bir engelli arkadaşıma sandalye aldık. Yürümenin nasıl bir şey olduğunu anlayabilmesi için sandalye verdik. Bundan dolayı ben mutluyum. Engellilerin de bir arabası olsun, onlar da yürüyebilmenin nasıl bir his olduğunu anlayabilsinler, özgürce kendi başlarına dolaşabilsinler diye böyle bir kampanya başlattım."

Orgeneral Atilla Ateş İlk ve Ortaokulu Müdürü Alaettin Özdemir ise okullarında 280 öğrenci olduğuna işaret ederek, "Akademik başarının yanında öğrencilerimize sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldırıyoruz. Kızımız, velisi ve öğretmeni bana projeden bahsettiğinde çok güzel bir proje olacağını düşündüm. Diğer öğrencilerimize duyurdum, tüm öğrencilerimiz katkı sundu." diye konuştu.

"Bizim gayemiz inanların gönlüne girip kalplerine dokunabilmek"

Baba Abdullah Horuz da merkez Etyemez köyü Davutça Mahallesi'nde imam hatip olarak görev yaptığını belirterek, "Bu hizmeti yapmak bizim için onur. Kızım Amine Nur 'mavi kapak projesi yapalım' demesi benim de hoşuma gitti. Müdürümüz ve sınıf öğretmenimiz Yasemin hanıma ilettik. Bizim gayemiz insanların gönlüne girip kalplerine dokunabilmek. Bunu buradan başlayıp Kastamonu'nun her yerine yayarak mavi kapağın sadece mavi kapak olmadığını göstermek istiyoruz." dedi.

Huriye Boyraz ise sandalyeyi bedensel engelli İsmail'e teslim ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Abdullah hocam beni aradığında biz çok mutlu olduk. Bir okulda bir kızımızın bunu düşünüp empati kurarak bunu yapması bizim için çok çok önemliydi. Bizim amacımız mavi kapaktan ziyade çocuklarımızın özel bireylere bakış açısı, davranışı ve empati kurması. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın acıyarak değil de ne yapabiliriz diye bakması bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Anne Saide Salıcıoğlu da oğlunun yüzünü güldüren herkese teşekkür ederek, "Yardım eden çocuklara, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. İsmail için çok güzel bir bayram hediyesi oldu. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Atilla Ateş, kastamonu, Orgeneral, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mavi Kapak Kampanyası’ndan Bayram Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
11:10
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:29
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:14
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 20:19:09. #7.13#
SON DAKİKA: Mavi Kapak Kampanyası’ndan Bayram Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.