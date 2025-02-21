Maydonoz Döner\'e kayyum atandı

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390 şubeli Maydonoz Döner isimli restoran zincirine FETÖ soruşturması başlatıldı. 31 şehirde yapılan operasyon sırasında aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı. Zincirin, şubeleri aracılığıyla, yurtiçi ve yurtdışı para transferleri yaparak örgüte hizmet ettiği belirlendi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun da (MASAK) bir süredir şirketi takip ettiği anlaşıldı.

SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner'in sahipleri Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi.

KAYYUM ATANDI

Bu gelişmelerin ardından operasyon düzenlenen ve MASAK denetiminde olan Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır." denildi.

TMSF, görevlendirildikleri şirketlerde internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmetin süreceğini bildirdi.

Açıklamada, "Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı Kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

"İSİM HAKKI USULÜ İLE FAALİYET GÖSTERİYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, bir döner restoranı zinciri üzerinden terör örgütüne para aktardığının saptandığını bildirdi.

Operasyonda adı geçen döner restoranı zincirinin, isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesinde FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilere, bedel karşılığında resmi ortaklık verdiği ifade edildi.

"ÖRGÜT REFERANSI OLMADAN ORTAKLIK YOK"

Bakan Yerlikaya, "Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı tespit edildi." dedi.

"ŞİRKET YURT DIŞINDA BAYİLİKLERLE BÜYÜDÜ"

Yerlikaya, "Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı şunları aktardı:

"Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği,

Bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği,

Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları,

Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği,

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."