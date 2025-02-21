Maydonoz Döner'e kayyum atandı - Son Dakika
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Maydonoz Döner'e kayyum atandı

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FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile 31 ilde operasyon düzenlenen ve 353 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Antalya merkezli operasyonda şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi.

21.02.2025 15:29
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390 şubeli Maydonoz Döner isimli restoran zincirine FETÖ soruşturması başlatıldı. 31 şehirde yapılan operasyon sırasında aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı. Zincirin, şubeleri aracılığıyla, yurtiçi ve yurtdışı para transferleri yaparak örgüte hizmet ettiği belirlendi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun da (MASAK) bir süredir şirketi takip ettiği anlaşıldı.

SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner'in sahipleri Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi.

KAYYUM ATANDI

Bu gelişmelerin ardından operasyon düzenlenen ve MASAK denetiminde olan Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır." denildi.

TMSF, görevlendirildikleri şirketlerde internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmetin süreceğini bildirdi.

Açıklamada, "Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı Kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

"İSİM HAKKI USULÜ İLE FAALİYET GÖSTERİYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, bir döner restoranı zinciri üzerinden terör örgütüne para aktardığının saptandığını bildirdi.

Operasyonda adı geçen döner restoranı zincirinin, isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesinde FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilere, bedel karşılığında resmi ortaklık verdiği ifade edildi.

"ÖRGÜT REFERANSI OLMADAN ORTAKLIK YOK"

Bakan Yerlikaya, "Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı tespit edildi." dedi.

"ŞİRKET YURT DIŞINDA BAYİLİKLERLE BÜYÜDÜ"

Yerlikaya, "Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı şunları aktardı:

"Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği,

Bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği,

Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları,

Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği,

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."

Maydonoz Döner\'e kayyum atandı

Mehmet Kaşlı, Cuma Dağlı, Operasyon, Antalya, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maydonoz Döner'e kayyum atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray sponsoru değildir. sponsor olacaktı sonradan anlaşma bozuldu. 105 304 Yanıtla
  • Erdi Özakdarma:
    Vay arkadaş yaa kelime oyunuyla yok anlaşma oldu ama imzalar atılmadı yok anlaşma tam olacaktı olmadı.. Ne olacak bu Gsnin FETÖ aşkı... Neden kimse ses çıkarmıyor.. Alooooo sesimizi duyan yok mu yine... YIKILMAYAN TEK KALE "FENERBAHÇE" 331 49 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    fetösaray a ne zaman kayyum atanacak! 200 37 Yanıtla
  • Salim Şimşek:
    Galatasaray'a kayyum atansın. 193 42 Yanıtla
  • Ender seker:
    gündem değiştirmek için daha neler yapacaklar bakalım 61 146 Yanıtla
  • Ferhat ARSLAN:
    sıra cinconda 185 20 Yanıtla
  • Önder null:
    ekepeye nezaman kayyum atanavak hayirlisi ile 49 115 Yanıtla
  • ferhat eser:
    maydonozun sponsor olduğu şirketler ve malum takım ne olacak hesap sorulmayacakmı????? 130 26 Yanıtla
  • Apple User:
    Eyüpsultan da da Fahrikorutürk caddesi de bayisi var gözüm hiç tutmuyordu bunları, hemen boykota başlıcam. 95 0 Yanıtla
  • Bud clifford:
    gs fb bjk ülker koç sa eti maydonoz döner chp akp mhp dem bunlar ve çok daha fazlası dünyayı yöneten örgüt mason şirketleridir tr de ve dünyada sahibi olmayan binlerce şirket vardır ahmet in mehmetin bu şirketlerin sahibi olması mümkün değil yalnızca koç sabancı ülker gibi ceo olabilirler 57 13 Yanıtla
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